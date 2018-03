Saiba como acompanhar o Rock in Rio pela internet e televisão

SÃO PAULO - Os portões da Cidade do Rock já estão abertos. Os fãs mais ansiosos, aglomerados na entrada principal desde muito cedo, já acompanham as primeiras atrações, divididas em três palcos.

Mas quem não conseguiu ingressos ou não pôde viajar para o evento também pode sentir o gostinho do Rock in Rio, através da internet e da televisão. Vale a pena ficar ligado no Twitter oficial do Rock In Rio e no @cultura_Estadão. O Radar Cultural também conta com atualizações sobre o que estiver acontecendo de mais bacana no festival.

Durante todo o Rock in Rio, a Rede Globo levará ao ar, a partir das 00h50, uma retrospectiva com os melhores momentos das apresentações do dia. Na TV paga, o Multishow transmite as atrações do Palco Sunset ao vivo, a partir das 16h30. À noite, a emisorra mostra os shows do Palco Mundo.