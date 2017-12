Sai nova edição da famosa ´bíblia´ do disco de vinil raro Desde a semana passada, nove discos de vinil brasileiros passam a integrar um seleto clube de preciosidades que reúne 1,2 mil discos raros de todos os recantos do planeta. Essas "bolachas" têm um preço mínimo de 76 euros e podem ultrapassar os 1 mil euros (cerca de R$ 2,5 mil). Trata-se da nova edição da famosa "bíblia" do vinil raro, o livro Record Collector Dreams", que mapeia mundo afora, do Irã à Eslovênia, da Turquia à Argentina, do Brasil à Tailândia, raros álbuns originais de rock psicodélico, garage rock e folk editados a partir dos anos 60. O catálogo, um trabalho do austríaco Hans Pokora e de uma centena de colaboradores de todos os cantos do mundo, é a maior referência mundial de colecionadores. É atualizado de tempos em tempos, sem periodicidade definida, e só pode ser comprado pela caixa postal de Hans na Áustria (Hans Pokora, P. O Box 44 - A - 1037 , Viena, Áustria). Esse é o quinto livro da série. Os novos discos brasileiros que foram escolhidos para integrar o clube estão num lote enviado à Áustria pelo colecionador paulistano Luiz Antônio Torge, engenheiro civil de 49 anos. Torge é contrário à divulgação maciça dessas Descobertas. "Estraga tudo. Tem coisa que não vale nada e o cara põe lá em cima, imaginando que vale muito", reclama. Há discos no pacote que o próprio Torge não conhecia. Por exemplo: o álbum da banda Phantons, Ye Ye Ye, de 1966. Ou o disco da cantora Joyce, de 1972, com Nelson Ângelo. Togue conta que já chegou a pagar R$ 1,8 mil por um disco de vinil. Mas também já achou o mesmo disco num sebo por R$ 7. Hans Pokora se queixa que os leilões online de vinil estão acabando com o charme da atividade. "O que era divertido eram os encontros entre colecionadores." British rock O rock britânico é um claro objeto de interesse do caçador de raridades austríaco Hans Pokora. Na nova edição da sua bíblia do colecionador, o Record Collector Dreams, ele dedica 58 páginas ao british rock, edições originais raras de Yardbirds, Rolling Stones, Beatles, Them, até bandas obscuras como The Crescendoes, Deejays, Les Denvers, Woody Kern. O disco que Pokora considera mais raro é The Love Cycle, dos Forever Ambers, de 1969. Quase todos os seus preferidos são britânicos, exceto o álbum Come and Have Some Tea, do grupo americano Tea Company, e The Cooperville Times, de John & Philipa Cooper, da Zâmbia. Entre os novos álbuns brasileiros que ele inclui na sua lista, o mais raro é o obscuro álbum Nelson Angelo & Joyce, de 1972. Valeria, segundo a cotação do catálogo, entre 180 e 330 euros (de R$ 478 a R$ 877). A Joyce do disco é a hoje famosa mãe de Clara e Ana, que fez sucesso nos festivais, e o álbum é seu único registro profissional na primeira metade da década de 1970. A carreira de Joyce começa em 1963, quando ela participou da gravação de Sambacana, de Pacífico Mascarenhas, a convite de Roberto Menescal, segundo informações do Dicionário Cravo Albin de Música Popular. Em 1967, Joyce classificou a canção Me Disseram no 2º Festival Internacional da Canção. Em 1968, lançou o primeiro disco-solo, Joyce, que tinha texto de apresentação de Vinicius de Moraes. Em 1969, gravou o segundo disco, Encontro Marcado. Mas, no início dos anos 1970, Joyce integrou o grupo A Tribo, ao lado de Nelson Angelo, Novelli, Toninho Horta e Naná Vasconcelos Os mais conhecidos entre os novos integrantes do clube do vinil raro brasileiro são Rita Lee e Renato e seus Blue Caps, respectivamente, com os álbuns originais Hoje É o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida(1972) e Um Embalo com Renato e Seus Blue Caps(1966). "São discos de artistas conhecidos, mas encontrar a edição original em vinil é embaçado", resume o colecionador Luiz Antonio Torge. A cantora Denise Emmer Dias Gomes Gerhardt, filha dos dramaturgos Janete Clair e Dias Gomes, entrou no lote com um disco que gravou em 1982. Canto Lunar foi lançado pela RGE numa época em que Denise já era destaque pelas trilhas de novelas (como Assim na Terra como no Céu).