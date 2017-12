Sai lista dos vencedores do Prêmio Carlos Gomes Foram escolhidos na manhã desta segunda-feira os vencedores da 11.ª edição do Prêmio Carlos Gomes de música erudita e ópera. Trata-se do prêmio mais importante em sua categoria. A entrega será realizada na noite do dia 4 de dezembro no Auditório Ibirapuera. O júri, que se reuniu na sede da Rádio Cultura era composto pelos jornalistas Lauro Machado Coelho, João Marcos Coelho, J. Jota de Moraes, Luiz Giron, Marino Maradei Jr., Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, João Batista Natali, Leonardo Martinelli e Nelson Kunze, o pesquisador Sérgio Casoy, os produtores Miriam Dauelsberg, Clodoaldo Medina e Vicente Amato, a criadora do prêmio Alice Carta, o pianista Gilberto Tinetti e o diretor da Rádio Cultura José Roberto Walker. Confira a lista de vencedores: Solista instrumental: Cláudio Cruz, violino Pianista do ano: Sonia Rubinsky Grupo de câmara: Quarteto Camargo Guarnieri Destaque vocal feminino: Eliane Coelho, soprano Destaque vocal masculino: Stephen Bronk, baixo-barítono Universo da ópera: Festival do Theatro da Paz, de Belém, e Teatro São Pedro Orquestra: Sinfônica da Universidade de São Paulo Espetáculo do ano: Les Musiciens du Louvre, Teatro Cultura Artística Prêmio José Ermírio de Moraes de Patrocínio Musical: Bradesco Prime e Petrobras Revelação do ano: André Mehmari, compositor Troféu Guarany: Niza de Castro Tank