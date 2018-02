'Sai da Rede II' traz músicos cariocas ao centro de SP neste fim de semana

Em sua segunda semana de programação musical gratuita, o Sai da Rede II traz duas atrações cariocas ao centro de São Paulo. Com o intuito de oferecer a experiência ao vivo de artistas cujo sucesso já é consolidado no meio virtual, o festival realiza, às 16h do sábado, 22, na Praça do Patriarca, shows do cantor Cícero Lins e da banda Do Amor. E embora ambos sejam do Rio e tenham conquistado grande parte de seus fãs por meio da internet, banda e compositor estão em diferentes momentos de carreira.

A Do Amor, à sua maneira, já é veterana. Criada em 2007, é formada por Marcello Calado (bateria), Ricardo Dias Gomes (baixo) - ambos integrantes da Banda Cê, o grupo que acompanhou Caetano Veloso em Cê e Zii e Zie - Gabriel Bubu (guitarra) - ex-baixista dos Los Hermanos - e Gustavo Benjão (guitarra). Misturam rock a regionalismos, mundiais (dub) e brasileiros (música paraense), e lançaram seu disco de estreia, auto-intitulado, em 2010.

Cícero Lins, por sua vez, está no radar há menos tempo. Não que isso seja algum indicativo de seu sucesso: Canções de Apartamento, seu primeiro disco, foi lançado em 2011, e desde então o artista é frequentemente elogiado, tanto por crítica quanto por público. A série de músicas tristonhas e introvertidas do disco, cuja influência mais clara é uma melancolia à Los Hermanos, foram quase inteiramente gravada pelo próprio Cícero em seu apartamento, em Botafogo. Lançado de forma independente, o disco lhe rendeu o Prêmio Multishow de “Melhor CD Compartilhado na Web” e “Melhor Versão” de 2012.

Bate-papo. Veja a entrevista que o cantor Cícero Lins concedeu à jornalista Daiane Domingues, do estadão.com.br, na tarde desta quinta-feira, 20. Ele fala sobre a carreira e a apresentação no festival Sai da Rede II.