Sai álbum de música clássica de Paul McCartney O cantor Paul McCartney se sentiu tão abalado após a morte de sua primeira esposa, Linda, em 1998, que interrompeu a gravação de um álbum de música clássica. O álbum, com título em latim, "Ecce Cor Meum", que em protuguês significa "Veja em Meu Coração", finalmente chegará ao mercado nesta segunda-feira. Com a morte da esposa, o cantor não pôde compor nem tocar durante quase dois anos, de acordo com revelações, publicadas neste domingo, ao jornal The Sunday Times. McCartney explica na entrevista que, após o luto, finalmente foi capaz de "escrever" sobre sua tristeza e completar a obra. "Durante dois anos, não pude fazer nada. Estava aflito. E quando finalmente voltei, me concentrei nos temas particularmente tristes", lembra McCarteney. "Há uma música chamada ´Interlude´ que ainda me afeta. É muito triste. Os acordes são muito tristes, e é realmente estranho como uma música sem letra pode te comover tão profundamente, afetar suas emoções", acrescentou. Pouco a pouco, o cantor foi encontrando ânimo para começar a escrever novas letras. "Quando coloquei o que queria dizer, comecei a escrever sobre várias coisas que me interessam, sobre amor, honestidade, verdade e generosidade, o que acho que é importante na vida", afirmou. O ex-Beatle, que atualmente finaliza um novo álbum pop, evitou mencionar sua segunda esposa, a ex-modelo Heather Mills, de quem está se divorciando após quatro anos de casamento.