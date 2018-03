Rússia contrata 7 mil policiais pela proteção de Madonna O tão esperado show de Madonna que acontece na noite desta terça-feira em Moscou contará com um imponente serviço de segurança, composto por uma brigada inteira de 600 agentes especiais anti-rebelião e 7 mil policiais. Tudo isso para garantir o bom andamento do show da rainha do pop no estádio de futebol Luzhniki. Madonna é uma das popstars preferidas dos russos, e a mais imitada pelas jovens. Estavam previstos 50 mil ingressos para o show, que foram esgotados em poucos dias. A polêmica cena da crucificação A cena em que Madonna se crucifica no show turnê "Confessions" causou polêmica entre católicos e ortodoxos. O arcebispo católico de Moscou, Tadeuz Kondrusiewicz, pediu "encarecidamente" para que ela não se crucifique no palco e não faça poses "obscenas". Poucos dias antes do concerto, cerca de 100 radicais ortodoxos se manifestaram na praça Pushkin de Moscou para pedir uma "nova inquisição", com o propósito de lutar "contra a profanação dos cruzamentos, dos ícones e da simbologia da ortodoxia russa". A União de Porta-bandeiras Ortodoxos disse que faria o possível para cancelar o show de Madonna, acusado por alguns de "sacrilégio". Cantora desembarca sem familiares em Moscou A chegada de Madonna à Rússia foi atribulada, devido às supostas ameaças da máfia russa e às críticas de religiosos. Segundo a imprensa britânica, a máfia russa ameaçou seqüestrar os filhos de Madonna se esta realizasse seu show em Moscou, embora a polícia local tenha minimizado tais ameaças. A estrela chegou no país na segunda-feira em um vôo privado e sem familiares, com trajes de inverno, e dirigiu-se para o hotel Ararat Park Hyat. À noite, esteve presente na inauguração de uma exposição de seu fotógrafo pessoal, Steven Kline, o que fez com que a polícia tivesse que bloquear uma rua inteira do centro para conter os milhares de fãs em busca de autógrafos. A artista tentou fazer um passeio na Praça Vermelha, centro histórico de Moscou, mas não conseguiu nem sair do carro porque foi imediatamente cercada por um grupo entusiasmado de fãs.