Roy Hargrove é destaque na segunda noite do TIM Festival Como uma antítese da geração dos young lions do jazz, músicos muito jovens de formação complexa e reverentes à tradição, o trompetista Roy Hargrove abriu a segunda noite essencialmente jazzística do TIM Festival 2006 com um show levemente funk, suingado e melódico, fundamentalmente baseado no seu disco Nothing Serious (Verve), lançado em maio deste ano. Hargrove foi o primeiro destaque na noite deste sábado, às 21 horas, apresentando-se com um quinteto muito jovem e de grande talento, o RH Factor - que inclui o pianista Gerald William Clayton, groovy, de dreadlocks no cabelo e toque suave, jobiniano; o baterista Montez Coleman, que bem poderia integrar o grupo The Roots, pelo peso de sua batida; e o baixista Joseph Sanders, a balança acústica de todo o conjunto; além do saxofonista (e eventualmente flautista) Justin Jay Robinson. Cool, usando um chapeuzinho de bookmaker, postando-se ao fundo do palco nos solos dos seus músicos, Hargrove imprimia um ritmo de bossa a canções de balanço metálico, como Camaraderie, The Gift e Trust, além de Crazy Race (do disco Distractions, também deste ano, lançado simultaneamente a Nothing Serious) com suporte dos fraseados de Robinson. Exímio melodista, Hargrove faz um jazz de grande modernidade, mas sem apelar à pirotecnia, a malabarismos ou fusões inapropriadas. Seu conceito atraiu muitos músicos e artistas jovens ao Palco Club, como a cantora Céu, um dos destaques da primeira noite do festival. Abertura A noite foi aberta às 20 horas pela jovem revelação do piano de São Paulo, André Mehmari, que se apresentou com um trio e tocou, além de quatro temas compostos por ele próprio, músicas de Chico Buarque, Milton Nascimento, Nelson Cavaquinho, Edu Lobo, Tom Jobim e Torquato Neto. Pela primeira vez desde sua criação, o festival conseguiu resolver o problema de acústica no Palco Club, que abriga os shows de jazz. Com impecável isolamento acústico, paredes até meio almofadadas, teto completamente vedado, o local (que fica perto da balada eletrônica, o Espaço Motomix) não sofre nenhuma invasão sonora das batidas externas. A organização do TIM Festival 2006 corria quase sem problemas até sexta-feira. Na madrugada de sábado, após o último show, o do cantor Devendra Banhart, houve uma grande fila de espectadores no lado de fora para apanhar táxis. Muitos tentaram furar fila, postando-se na pista ao lado do Aterro do Flamengo, o que provou um congestionamento por volta das 5 horas da manhã. A pista no sentido Copacabana-Aterro do Flamengo, onde está baseado o festival, na Marina da Glória, ficou congestionada numa extensão de mais de dois quilômetros por causa de uma obra na avenida, que afunilava o trânsito. Mas não houve problemas mais graves.