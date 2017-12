Roxette reaparece após quatro anos de retiro O duo sueco Roxette fará em Hamburgo seu primeiro show após quatro anos fora dos palcos devido a uma enfermidade da cantora Marie Fredriksson. Marie e Per Gessle estarão entre os protagonistas da festa que a revista juvenil alemã "Bravo" fará no próximo dia 21 de outubro, para celebrar seu cinqüentenário, segundo informaram hoje os organizadores do evento. A cantora Marie Fredriksson teve um tumor cerebral que a deixou longe dos palcos, apesar de não tê-la impedido de fravar discos. Roxette lançará no próximo dia 20 seu novo álbum, "One Wish", cujas Canções provavelmente interpretará na festa da "Bravo", em Hamburgo. Além, do duo Roxette, devem participar da festa os alemães Die Fantastische Vier, Nena, e outras estrelas do mundo da música. A cantora alemã Nena vai apresentar com o inglês Duncan Townsend uma versão de "The Caravan of Love" que será a canção oficial da festa do cinqüentenário da Bravo. O primeiro número desta revista circulou na Alemanha em 26 de agosto de 1956 e até hoje publicou 2.006 números, e contém um resumo da cultura juvenil e da história da música nos últimos 50 anos na Alemanha, segundo os críticos.