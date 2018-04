Rouge retorna a São Paulo com turnê comemorativa de 15 anos do grupo

O grupo brasileiro Rouge, sucesso no início dos anos 2000 com a música Ragatanga, retorna a São Paulo para uma nova apresentação em 21 de julho, no Espaço das Américas.

No ano passado, o Rouge se reuniu pela primeira vez em formação original desde 2004 e chegou a realizar dois shows na capital paulista. Com o sucesso do retorno, as cinco integrantes, reveladas em um reality show no SBT em 2001, assinaram um novo contrato com a Sony Music e gravaram uma faixa inédita, Bailando. No Carnaval paulistano, o grupo chegou a cantar para mais de um milhão de foliões na avenida 23 de maio.

Este ano, Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade rodam o Brasil com a turnê comemorativa dos 15 anos do grupo, comemorados no ano passado. Para o show em São Paulo, os ingressos estão à venda desde às 10h da manhã desta terça-feira, 17. Os preços variam entre 140 e 380 reais (inteira).