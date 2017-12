Rosa Passos está de volta e lança álbum de voz e violão Silêncio, por favor. Rosa Passos está de volta. Reconhecida como a melhor seguidora de João Gilberto, ela vem com um punhado de sutilezas num álbum só de voz e violão, tocado por ela própria. "Rosa", distribuído pela Universal, é seu primeiro projeto inteiramente nesse formato numa carreira que soma 13 álbuns (15 com duas compilações). Além de reler clássicos de Tom Jobim, Garoto, Chico Buarque, João Donato e até Roberto e Erasmo Carlos, ela se dedica a interpretar canções próprias e inéditas, como havia tempos não fazia, guardadas desde a década de 80. "Tenho muitas canções, que posso ir gravando aos pouquinhos. Mas a música brasileira tem tanta coisa boa, que é difícil escolher entre Tom, Chico, Donato", diz Rosa. Baiana de nascimento, ela é contratada de uma gravadora americana (a Telarc), tem um manager espanhol, mora em Brasília, mas vive mais no exterior fazendo shows do que aqui. Situação típica de artistas brasileiros refinados, especialmente os mais ligados à bossa nova e ao jazz, como é o caso dela, que não encontram espaço para se expandir no império da vulgaridade. "Aprendi isso com João" A ladainha é antiga, desde Flora Purim até Luciana Souza mas hoje é preciso muito mais reza brava. E Rosa não é de chorar pitangas nem guarda ressentimentos. "Sou muito bem resolvida em relação a isso. Mesmo sendo brasileiro, meu trabalho tem uma conotação jazzística, que tem um alcance bem maior", diz. "Tem artista brasileiro que vai para o exterior com um violão debaixo do braço achando que vai se dar bem. Por isso acaba denegrindo a imagem da música brasileira lá fora. A bossa nova, que aqui é tratada como música da noite, tem um silêncio dentro dela que muita gente não descobriu. Ela tem uma alma, não é tão fácil de cantar, aprendi isso com João." O Gilberto, claro. Amiga de Wayne Shorter e Ron Carter Freqüentadora assídua dos grandes festivais de jazz, Rosa é amiga de Wayne Shorter e Ron Carter, com quem gravou o álbum "Entre Amigos", em 2003. Acaba de voltar de mais uma turnê européia para promover Rosa. Em setembro, a cantora e compositora completa dez anos de carreira internacional e volta a se apresentar em São Paulo - nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Sesc Pompéia - depois de cinco anos. Em fevereiro passado, sozinha ao violão, fez um pré-lançamento de "Rosa" na sala Zankel do sofisticado Carnegie Hall (Nova York), com lotação esgotada três semanas antes do show. Seu prestígio internacional vem crescendo desde a turnê de "Obrigado, Brazil" (2003), projeto do violoncelista franco-chinês Yo-Yo Ma, que a apadrinhou.