Roqueiro Steven Tyler cai do palco e é internado

Tyler, de 61 anos, caiu enquanto a banda se apresentava, na noite de quarta-feira, no acampamento Buffalo Chip, em Sturgis, na Dakota do Sul, segundo o assessor de imprensa do show, Michael Sanborn.

O roqueiro, conhecido por dançar como um louco e por enrolar um lenço colorido no pedestal do microfone, foi levado de helicóptero para o hospital Rapid City Regional, segundo Sanborn. Não há informações sobre o seu estado.

Nem o hospital nem a banda se pronunciaram. Mas, de acordo com Sanborn, um médico que atendeu Tyler logo após a queda disse que seus sinais vitais eram estáveis.

O Aerosmith chegou à fama na década de 1970, com discos como "Toys in the Attic" e "Rocks." Caiu num relativo anonimato até ser resgatado em 1986, graças a uma regravação do hit "Walk This Way" pelo grupo de rap Run DMC.

Tyler é o pai da atriz Liv Tyler.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)