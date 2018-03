Roqueiro Noel Gallagher anuncia saída do Oasis

"É com alguma tristeza e grande alívio que eu digo a vocês que eu deixei o Oasis esta noite", escreveu ele em um comunicado no site do Oasis.

"As pessoas vão escrever e dizer o que querem, mas eu simplesmente não posso continuar trabalhando com Liam mais um dia."

A banda de Manchester foi uma das mais importantes do movimento Britpop nos anos 1990 com uma série de sucessos como "Wonderwall" e "Roll With It".

Os irmãos Gallagher já tiveram problemas públicos no passado e houve bastante especulação sobre uma divisão na banda após eles não terem aparecido no V Festival, em Chelmsford, no sudeste da Inglaterra, no domingo passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo também não apareceu para um show em Paris neste sexta-feira, e Noel pediu desculpas aos fãs pelas próximas apresentações agendadas.

(Reportagem de Avril Ormsby)