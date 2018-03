Ronnie Wood, dos Rolling Stones, foge com russa de 18 anos

O músico Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, abandonou a esposa, Jo Wood, com quem estava casado há 23 anos, para fugir com uma garçonete russa de 18 anos. Segundo o tablóide britânico The Sun, a adolescente Ekaterina Ivanova já se transferiu à residência de Wood na Irlanda, enquanto a ex-mulher voltou a morar com a família, nos arredores de Londres. A história de amor entre o excêntrico guitarrista de 61 anos e garçonete nasceu há cerca de três meses, quando os dois se encontraram pela primeira vez em Londres, em ocasião da estréia européia de Shine a Light, documentário do cineasta Martin Scorsese dedicado aos Rolling Stones. Jo Wood preferiu não dramatizar o episódio, dizendo que se trata somente de "umas férias" e que "os dois (Ronnie e a garota russa), na verdade, não têm uma relação amorosa propriamente dita". Ekaterina não concorda, e inclusive se apressou em divulgar a notícia de sua nova conquista no site de relacionamentos Facebook. Uma pessoa próxima a Ronnie Wood afirmou que o guitarrista "bebe duas garrafas de vodka por dia e, se estivesse sóbrio, certamente não agiria dessa forma irresponsável".