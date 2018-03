Ronnie Wood, do Rolling Stones, vai para clínica de reabilitação O guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, deu entrada em uma clínica de reabilitação para tratar de seu problema com o álcool, disse sua porta-voz na quarta-feira. "Devido à contínua batalha de Ronnie contra o álcool, ele se internou em uma clínica de reabilitação", afirmou a porta-voz. "Seus parentes e amigos mais próximos dizem que ele está procurando ajuda e esperam que ele se recupere." O anúncio foi feito depois de uma série de reportagens de um jornal britânico, que disse que Wood, 61, estava saindo com uma garçonete de russa. O caso teria ameaçado seu casamento de 23 anos. Wood, que tem um histórico de abuso de drogas, disse à Reuters em uma entrevista no ano passado que sua mulher e o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, o convenceram a entrar em uma clínica de reabilitação antes da turnê feita pela banda em 2002. Antes disso, foi o colega Keith Richards quem tentou ajudá-lo a ficar sóbrio. Wood disse que Richards tentou, por vezes, fazer isso com uma faca e uma pistola. (Reportagem de Mike Collett-White)