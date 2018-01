Ronnie James Dio vira holograma em turnê que passa pelo Brasil

Ronnie James Dio, ex-vocalista do Black Sabbath e do Rainbow morto em 2010, será homenageado por turnê mundial com o auxílio da tecnologia de hologramas. Wendy Dio, ex-mulher do cantor, afirmou que defende o uso dessa técnica em entrevista à Rolling Stone.

Um pôster da turnê confirmou que o Brasil está entre os locais em que ocorrerão os shows, embora ainda não haja uma confirmação da data das apresentações no País.

As datas que estão confirmadas são as seguintes:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

30/11 em Helsinki, Finlândia; 03/12 em Estocolmo, Suécia; 04/12 em Oslo, Noruega; 06/12 em Varsóvia, Polônia; 13/12 em Barcelona, Espanha; 15/12 em Santander, Espanha; 17/12 em Bucareste, Romênia; 20/12 em Antuérpia, Bélgica; e 21/12 em Tilburg, Holanda.