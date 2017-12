Ron Wood grafita logotipo dos Rolling Stones no Beco do Batman

O guitarrista dos Rolling Stones Ron Wood aproveitou a nublada manhã desta terça-feira, 23, para conhecer alguns pontos turísticos de São Paulo. O primeiro local foi o famoso Beco do Batman, localizado na Vila Madalena, na zona oeste da cidade. O músico, que está gravando um documentário para a BBC de Londres, aproveitou para grafitar um dos muros do lugar com o famoso logo da banda britânica. Em poucos minutos, alguns fãs começaram a cercar o local para poder chegar perto do ídolo britânico, que se apresenta com os Rolling Stones nesta quarta, 24, e sábado, 27, no Estádio do Morumbi. Ele estava acompanhado dos artistas plásticos Flavio Rossi, Antonio Peticov e Ivald Granato - esse último, inclusive, ajudou Ron Wood a terminar o desenho na parede.