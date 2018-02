Rolling Stones voltam no tempo em turnê cheia de hits

Os Rolling Stones voltaram no tempo em grande estilo ao realizarem, neste domingo, 25, seu primeiro show em cinco anos, revisitando os sucessos do meio século de trajetória artística da banda.

Diante de 20 mil pessoas que lotaram a O2 Arena, em Londres, os roqueiros rebateram desde a primeira música, I Wanna Be Your Man, as suspeitas de que a idade poderia ter tirado o pique da banda.

Mais de duas horas depois, o quarteto continuava com a corda toda, oferecendo um bis que incluiu You Can't Always Get What You Want e Jumpin' Jack Flash.

Entrementes, houve participações de convidados como a cantora e compositora norte-americana Mary J. Blige, em Gimme Shelter, e o guitarrista Jeff Beck, em I'm Going Down.

Bill Wyman e Mick Taylor, ex-integrantes da banda, também fizeram companhia a Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards e Charlie Watts, algo inédito em 20 anos.

"Levamos 50 anos para irmos de Dartford a Greenwich!", disse Jagger, referindo-se à sua cidade de origem, a poucos quilômetros do bairro londrino onde o show aconteceu. "Mas, vocês sabem, nós conseguimos. O que é ainda mais incrível é que vocês ainda estão nos vendo... Não podemos lhes agradecer suficientemente."

Depois do show de domingo à noite, os Stones ainda farão outra apresentação na 02 Arena, e em seguida atravessam o Atlântico para três apresentadores nos EUA.

A miniturnê é o auge das comemorações do cinquentenário da banda, numa história que começou com um show na Oxford Street, em Londres, em julho de 1962.

Para a ocasião, foram lançados um álbum fotográfico, duas novas canções, um clipe musical e um documentário. Houve também várias aparições para a imprensa e alguns shows de aquecimento em Paris.

O show de Londres entusiasmou a crítica. "Keith Richards já disse que a beleza do rock and roll é que a cada noite uma banda diferente pode ser a maior do mundo. Bom, ontem à noite, na O2 Arena, foi a vez dos próprios Rolling Stones reivindicarem o título que eles inventaram", escreveu Neil McCormick no Daily Telegraph. "E eles o fizeram com estilo e autoconfiança."

Mas a reunião quase não aconteceu. Um dos fatores para o longo hiato nos shows desde a turnê A Bigger Bang, em 2007, foi a luta de Wood contra o alcoolismo. Além disso, o guitarrista Richards e o vocalista Jagger se desentenderam por causa de declarações que constavam numa autobiografia do primeiro, lançada em 2010.

Os Stones, porém, conseguiram deixar isso para trás. "Não podemos nos divorciar -- estamos fazendo isso pelas crianças!", brincou Richards recentemente numa entrevista.