Rolling Stones voltam ao palco dois meses após morte de L’Wren Scott

Os Rolling Stones retomam nesta segunda-feira, 26, sua turnê mundial depois de dois meses parados por causa do suicídio, em março, de L’Wren Scott, companheira de Mick Jagger nos últimos treze anos. O grupo faz um show em Oslo, capital da Noruega.

A morte da designer, em seu apartamento em Nova York, suspendeu as atividades da banda britânica na Austrália e na Nova Zelândia. O concerto na Telenor Arena de Oslo será o primeiro de quatorze shows na Europa, entre eles o do Rock In Rio Lisboa ainda nesta semana e o do Festival Roskilde, na Dinamarca, em julho. Os Stones estão na Noruega desde terça-feira passada, mas sua passagem pelo país nórdico foi marcada pela discrição.

Uma imagem postada por Keith Richards no Instagram revelou um encontro com o guitarrista Steven van Zandt, da E Street Band, grupo que acompanha Bruce Springsteen. “Não o vejo com frequência suficiente, mas nossos caminhos se cruzam de vez em quando e sempre é divertido”, disse van Zandt sobre Richards ao jornal norueguês Dagbladet.

De acordo com o jornal, o guitarrista saiu no sábado à noite para jantar com Mick Jagger e Ronnie Wood em um conhecido local da capital norueguesa. O jornal também noticiou que Mick Jagger recebeu, na cidade, aulas de Charles Klapow, coreógrafo que trabalhou com Michael Jackson.

O show na Telenor Arena, que teve os 20 mil ingressos esgotados em 13 minutos, será a oitava visita à Noruega dos Stones, que tocaram pela primeira vez em Oslo há 49 anos.