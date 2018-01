Rolling Stones vestem moda italiana em show em Milão Os Rolling Stones, que iniciam a tão esperada turnê européia A Bigger Bang em Milão, na Itália, na terça-feira, vestirão jaquetas dos irmãos Boglioli durante o show, segundo divulgou a própria empresa, que é familiar (com cerca de 200 funcionários) e foi criada na região italiana de Bréscia. Após passar por Milão, a banda faz um show em Viena, na Áustria, e segue para a Alemanha, onde se apresenta em Munique, Hannover, Berlim e Koln. Os músicos se dirigem então para Paris e Amsterdã, com shows nos dias 28 e 31, respectivamente, e depois voltam para o país que acaba de sediar a Copa do Mundo para uma apresentação em Stuttgart. A última parada é em Horsens, na Dinamarca, no dia 3 de setembro. A turnê européia deveria ter começado em 21 de maio em Barcelona, na Espanha, mas foi adiada em virtude da recuperação do guitarrista Keith Richards que, em 26 de abril, caiu de um coqueiro na ilhas Fiji e teve que passar por cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Outro fato pode ter contribuído para o atraso, embora não tenha sido divulgado oficialmente pela banda: Ron Wood, também guitarrista dos Stones, foi internado, em 14 de junho, em uma clínica de reabilitação em Londres, porque voltou a consumir álcool em excesso. Shows dos Stones chegaram a ser cancelados, entre eles um em Frankfurt, na Alemanha, e um em Amsterdã, na Holanda.