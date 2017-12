Rolling Stones usam heliporto do Palácio dos Bandeirantes para ir ao Morumbi

Os Rolling Stones têm feito jogo duro. Mesmo com aparições esporádicas em São Paulo, desde a chegada à cidade, na segunda-feira, 22, a banda mantém em segredo a localização do hotel escolhido para a estadia na capital paulista. E a chegada ao Morumbi, estádio onde será montado o palco com três gigantescos telões da turnê Olé América Latina, para o show desta quarta-feira, 24, foi feita pelo céu.

O grupo, formado por Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts, deixou o hotel misterioso e se dirigiu à zona sul da cidade a bordo de um helicóptero. Eles usaram o heliponto do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, para desembarcar.

Ali, permaneceram por poucos minutos, até serem encaminhados aos carros pretos que os levaram para o Morumbi, a menos de um quilômetro de distância. Ali, devem realizar a passagem de som, costumeiramente marcada para o meio da tarde, antes da abertura dos portões do estádio – em São Paulo, os portões abrem às 16h.

A cabeleira branca de Richards foi a mais facilmente reconhecível pelas testemunhas que acompanharam o desembarque dos roqueiros.

Os Stones estão de volta a São Paulo depois de 18 anos. A última passagem de Jagger e companhia foi em 1998, com show que trazia, como artista responsável pela abertura, ninguém menos do que Bob Dylan. Antes disso, o grupo passou pela cidade em 1995.

Desta vez, os paulistanos Titãs foram os escolhidos para esquentar o público para os ingleses com mais de 50 anos de estrada, nas duas noites de shows em São Paulo, tanto quarta-feira quanto sábado, 27. Titãs sobem ao palco às 19h. Os Stones têm a apresentação marcada para começar às 21h.

