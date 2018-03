Rolling Stones travam batalha jurídica por shows cancelados na Oceania

Uma juíza norte-americana concedeu aos corretores de seguro, que rejeitaram a proposta do grupo, a permissão de investigar o estado mental de L'Wren, que se suicidou em seu apartamento de luxo em Nova York em 17 de março aos 49 anos.

No mês passado, a juíza Brooke C. Wells, do Tribunal Distrital de Utah, nos Estados Unidos, determinou que os corretores podem interrogar Randall Bambrough, irmão de L'Wren, a respeito de seu histórico médico e mental.

Os Rolling Stones fizeram uma apólice de seguro de 23,9 milhões de dólares antes de sua turnê de 2014 na Ásia e na Austrália para cobrir cancelamentos devidos à morte de familiares e outros mencionados na apólice, incluindo L'Wren.

A banda cancelou as apresentações na Austrália e na Nova Zelândia após a morte da estilista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os corretores disseram ter rejeitado o ressarcimento porque a morte de L'Wren foi intencional, e não um acontecimento repentino e imprevisto.

“A morte da senhorita Scott se originou, foi atribuída a, ou acelerada por, um problema de saúde para o qual ela tinha recebido ou sido aconselhada a buscar ajuda médica”, afirmaram os corretores, de acordo com os documentos no tribunal.

Os Rolling Stones processaram os corretores em uma ação civil apresentada em Londres, e os corretores afirmam que as informações que desejam obter do irmão de L'Wren são relevantes para o litígio na Inglaterra.