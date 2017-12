Rolling Stones sobem ao palco no Chile para primeiro show pela América Latina

Os Rolling Stones iniciaram sua turnê pela América Latina na noite desta quarta-feira, 3, em Santiago, no Chile. A banda incluiu no repertório do show sucessos como 'It's Only Rock'n'roll (But I Like It)'.

No Brasil, a banda se apresenta no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 20; no Morumbi, em São Paulo, nos dias 24 e 27, e no Beira-Rio, em Porto Alegre, em 2 de março. Todos os ingressos para o segundo show na capital paulista estão esgotados. Mas ainda há entradas para as apresentações no Rio de Janeiro, Porto Alegre e o primeiro show em São Paulo.