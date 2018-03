Rolling Stones são indicados a 4 prêmios da NME Music Awards

Os Stones, que estão de volta aos holofotes depois de lançarem um livro de fotos, um álbum com os melhores sucessos, um filme documentário e uma miniturnê para marcar o jubileu de ouro em 2012, ficaram entre os finalistas na categoria de melhor banda ao vivo, melhor livro, melhor momento musical do ano e melhor filme sobre música.

Eles eram uma das quatro bandas que receberam quatro indicações cada. As outras são as irmãs do Los Angeles Haim, uma nova banda que deve emplacar segundo várias pesquisas da indústria, a banda australiana de rock Tame Impala, e a cantora de hip hop britânica M.I.A.

As indicações da revista especializada em música NME foram decididas por votação online dos fãs, e os vencedores serão anunciados no The Troxy, leste de Londres, no dia 27 de fevereiro.

"Quando eu ouvi que eram quatro coisas, pensei, 'oh, caramba! Isto é muito bom!'", disse o vocalista dos Stones, Mick Jagger.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com três indicações, estava outro rei que voltou ao palco, David Bowie, que surpreendeu o mundo da música no início do mês ao lançar sua primeira música original em uma década e prometendo voltar ao estúdio em março.

A banda de punk russa Pussy Riot foi indicada na categoria de momento musical do ano pelo protesto contra o presidente Vladimir Putin na principal catedral de Moscou, que levou algumas das integrantes para a prisão.

A seguir estão alguns dos indicados nas principais categorias do NME Awards 2013:

MELHOR BANDA BRITÂNICA:

- Arctic Monkeys; Kasabian; The Vaccines; Biffy Clyro; The Maccabees; The Cribs

MELHOR ÁLBUM:

- "Channel Orange"/Frank Ocean; "Jake Bugg"/Jake Bugg; "Given To The Wild"/The Maccabees; "An Awesome Wave"/Alt-J; "Come Of Age"/The Vaccines; "Lonerism"/Tame Impala

MELHOR BANDA INTERNACIONAL

- The Killers; Tame Impala; The Black Keys; Odd Future; Crystal Castles; Foo Fighters

MELHOR CANÇÃO

- "R U Mine?"/Arctic Monkeys; "Don't Save Me"/Haim; "Bad Girls"/M.I.A.; "Inhaler"/Foals; "Best Of Friends"/Palma Violets; "Elephant"/Tame Impala

MELHOR FILME SOBRE MÚSUICA:

- "Procurando por Sugar Man"; "LCD Soundsystem: Shut Up And Play The Hits'"; "Hit So Hard: The Life & Near Death Story of Patty Schemel"; "Marley"; "The Rolling Stones: Crossfire Hurricane"; "Led Zeppelin: 'Celebration Day'"

MELHOR ARTISTA SOLO:

- Jake Bugg; Noel Gallagher; Florence Welch; Miles Kane; Grimes; Paul Weller

MELHOR BANDA NOVA:

- Alt-J; Peace; Palma Violets; Django Django; Alabama Shakes; Haim

MELHOR VIDEOCLIPE:

"Oblivion"/Grimes; "Bad Girls"/M.I.A.; "Where Are We Now?"/David Bowie; "R U Mine?"/Arctic Monkeys; "Don't Save Me"/Haim; "Feels Like We Only Go Backwards"/Tame Impala

MELHOR MOMENTO MUSICAL DO ANO:

- Retorno de David Bowie; The Stone Roses tocam em Heaton Park; Cerimônia de abertura das Olimpíadas; The Rolling Stones tocam na Arena O2 de Londres; Set secreto do Green Day no Reading Festival; Oração punk da Pussy Riot

(Reportagem de Mike Collett-White)