Rolling Stones retomam turnê <i>A Bigger Bang</i> pela Europa O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, anunciou na quinta-feira, 22, que o lendário grupo voltará à estrada entre junho e agosto, com uma série de shows da turnê A Bigger Bang pela Europa. Numa entrevista coletiva pela internet, na qual apresentou a turnê européia dos Rolling Stones, Jagger, de 63 anos, disse estar "muito entusiasmado" com a idéia de tocar ao vivo novamente. "Nunca me canso", declarou. O vocalista também afirmou que os outros membros do grupo (os guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e o bateria Charlie Watts) estão "prontos" para voltar a deleitar seus fãs com clássicos como Satisfaction e Start Me Up. A "muito apertada", mas "fantástica" turnê, como o próprio músico a definiu, começará em 5 de junho, em Werchter, na Bélgica, e terminará em 21 de agosto, em Londres, período no qual passará por mais de 20 países. A série de shows, mais de 27, faz parte da etapa européia da megaturnê A Bigger Bang, que fez os "avôs do rock" rodarem o mundo em 2005 e no ano passado. Em 18 de fevereiro de 2006, os Stones fizeram um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para mais de um milhão de pessoas. O cantor deu detalhes da viagem na primeira entrevista coletiva online já concedida por um membro do grupo, considerado por muitos especialistas a maior banda de rock da história. Em princípio, os Rolling Stones iam seguir a fórmula mais tradicional e apresentar a turnê numa entrevista coletiva em algum hotel de Londres. Porém, o ato foi cancelado porque, aparentemente, o guitarrista Keith Richards, que vive nos Estados Unidos, não conseguiu viajar. Assim, um jovial e brincalhão Jagger anunciou sozinho, no site oficial da banda, a etapa européia da excursão. Reino Unido Um dos shows mais esperados é o que acontecerá em 10 de junho no emblemático Festival da Ilha Wight, no sul da Inglaterra, o primeiro em 30 anos que os Stones farão em um festival no Reino Unido. A última vez que o grupo se apresentou em um evento musical do mesmo tipo em solo britânico foi em 21 de agosto de 1976, quando participou do Knebworth Fair. A caravana dos Rolling Stones também fará escalas em Paris (16 de junho), Lisboa (25 de junho), Roma (6 de julho), Belgrado (14 de julho), Bucareste (17 de julho), Kiev (25 de julho), São Petersburgo (Rússia, 28 de julho) e Dublin (21 de agosto), entre outras cidades. Para Jagger, a retomada da turnê permitirá que a banda faça shows em lugares onde nunca se apresentou antes e onde não pôde tocar no ano passado, como na Espanha, que teve vários shows do grupo cancelados. "Peço perdão. Foi muito decepcionante para todos", comentou o vocalista, em referência aos quatro shows espanhóis suspensos em 2006.