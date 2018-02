Rolling Stones retoma turnê mundial após morte de namorada de Jagger

Jagger, de 70 anos, vestindo uma camisa preta apertada e jeans em grande parte do show para mais de 20.000 pessoas, disse que estava feliz por estar de volta se apresentando na cidade nórdica onde a banda tocou pela primeira vez em uma turnê em 1965.

O show desta segunda-feira, com sucessos como "Satisfaction", "Brown Sugar" e "Sympathy for the Devil", foi o primeiro de uma turnê europeia que agora passará por Lisboa (Portugal) e depois Zurique (Suíça).

Os Rolling Stones adiaram shows na Austrália e na Nova Zelândia em março por causa da morte de Scott, uma estilista e ex-modelo de 49 anos que se suicidou no seu apartamento em Manhattan, Nova York.

Jagger disse no seu site, logo depois da morte dela, que estava tentando entender "como a minha namorada e melhor amiga pôde acabar com sua vida dessa maneira trágica".

Ele não falou sobre a namorada durante o show em Oslo. As apresentações na Austrália e na Nova Zelândia foram remarcadas para outubro e novembro.

A mídia norueguesa exaltou a performance da banda, elogiando Jagger pelo seu vocal, assim como por brincar, dançar, correr e dar piruetas no palco.

"É rock and roll e nós gostamos disso", afirmou o tabloide Dagbladet, dando nota cinco ao show, de uma escala que vai de um a seis.

(Reportagem de Alister Doyle)