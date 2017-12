Rolling Stones reiniciam turnê européia em Londres Os Rolling Stones reiniciaram sua turnê européia na noite deste domingo em Londres, após o cancelamento dos shows que fariam nas cidades de Valladolid e El Ejido, na Espanha, em conseqüência de uma laringite que atacou o vocalista Mick Jagger. Cerca de 50 mil espectadores assistiram ao show da banda britânica, formada por Ron Wood, Mick Jagger, Keith Richards e Charlie Watts, no estádio Twickenham, que começou com a música "Jumpin´ Jack Flash". Durante quase duas horas sem interrupção, o grupo apresentou clássicos como "Star me up" e "Satisfaction", além das faixas de seu último álbum, "A Bigger Bang", que dá nome à turnê. No Reino Unido, os Stones se apresentam ainda em Glasgow, Sheffield e Cardiff. Depois seguem para Bergen, na Noruega, e finalizam a turnê européia na Dinamarca, em Horsens, no dia 3 de setembro. A turnê pela América do Norte está prevista para começar no dia 20 de setembro, em Boston, nos Estados Unidos. O primeiro show da turnê européia "A Bigger Bang" aconteceu em 11 de julho em Milão, na Itália. A turnê começou com mais de um mês de atraso - o primeiro show estava previsto para 21 de maio em Barcelona, mas 11 apresentações foram canceladas em função da recuperação do guitarrista da banda, Keith Richards, que foi submetido a uma cirurgia cerebral para a retirada de um coágulo no cérebro depois que caiu de um coqueiro nas ilhas Fiji, em 27 de abril.