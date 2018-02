Rolling Stones quase se separaram, diz Keith Richards

Keith Richards disse neste domingo que os Rolling Stones estiveram a ponto de separar-se de forma abrupta porque Mick Jagger acreditava que era "maior que os Stones".

A tempestuosa relação entre os dois músicos está escrita nas memórias de Richards, que serão lançadas na próxima semana sob o título Life.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista à BBC, o guitarrista da banda disse que Jagger tomou o controle da banda nos anos 80 e se negou a entregar-se. A conduta de Jagger 'no começo me aborreceu, e logo, pouco a pouco, me enfureceu.

Mas assegurou que continuam sendo amigos. "Ninguém tem um casamento perfeito", disse, completando que as ferias do passado foram sanadas. O guitarrista de 66 anos disse que a heroína e outras drogas o ajudaram a sobreviver à fama. "A fama provavelmente é um assassino maior que as drogas em meu jogo".