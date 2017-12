Rolling Stones oferecem ao público a chance de escolher uma faixa no show de SP

Com um repertório tão amplo, embora engessado pelos próprios hits inevitáveis, os Rolling Stones têm dado aos fãs a chance de escolherem uma canção durante a performance, nessa turnê de retorno à América Latina, por meio das redes sociais da banda e do site oficial. Na noite desta terça-feira, 23, foi a vez de São Paulo. As opções: All Down The Line, Rocks Off, Shattered ou Bitch.

No Rio de Janeiro, no sábado passado, 20, o público preferiu um clássico que, curiosamente, não é de autoria de Mick Jagger e Keith Richards, embora exista uma clara identificação. A mais votada foi Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. Em outros países da turnê, as escolhas tiveram mais ousadia. No Chile, por exemplo, foi selecionada She's a Rainbow, canção que a banda havia deixado de tocar em 1998. Para os shows de São Paulo, a votação ainda não foi aberta.