Rolling Stones marcam mais um show em turnê de aniversário

Entre dois shows na O2 Arena, de Londres, começando em 25 de novembro, e outros dois no Prudential Center, em Newark, Nova Jersey, com início no dia 13 de dezembro, o quarteto veterano tocará no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York, no dia 8 de dezembro.

Os ingressos para o quinto show irão à venda na segunda-feira, dia 19. Os primeiros quatro shows tiveram as entradas esgotadas rapidamente, apesar das reclamações dos fãs sobre o alto preço dos ingressos, que variavam entre cerca de 95 libras (150 dólares) e 950 libras para uma cadeira VIP em Londres.

"Você pode dizer: ‘Os ingressos estão caros demais'", disse o cantor Mick Jagger à revista Billboard em uma entrevista recente.

"Bem, é um show muito caro de montar, apenas para fazer quatro shows, porque normalmente você faz uma centena de show e você teria as mesmas despesas."