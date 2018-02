Rolling Stones lançarão CD com duas músicas inéditas

Os Rolling Stones anunciaram nesta terça-feira, 4, que lançarão no dia 12 de novembro uma nova coletânea de sucessos da sua carreira e que vai incluir duas canções inéditas, gravadas por eles em Paris há alguns dias: Gloom and Doom e One Last Shot. Grrr!.

Trata-se de um álbum triplo com 50 músicas que abarcam toda a carreira do grupo. Seu último disco foi A Bigger Bang, de 2005. A capa é de Alton Ford.

Haverá ainda uma edição de luxo com 30 canções a mais, em 4 CDs. Há alguns dias, Mick Jagger participou do Saturday Night Live e brincou com a confusão que fazem com Moves Like Jagger, que pensam que é dos Stones (é do Maroon 5).