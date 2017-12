Rolling Stones: ingressos com cambistas custam até R$ 1 mil

Três horas antes do show dos Rolling Stones em São Paulo, no estádio Morumbi, nessa quarta-feira, 24, cambistas vendiam ingressos apenas para a área vip. O preço: R$ 1 mil (as bilheterias cobravam R$ 900). Para o sábado, 27, ele dizia, seria mais caro: "Se tiver muita procura, vai chegar a R$ 2 mil. É a lei do câmbio negro".

Para chegar à área vip havia uma curiosa inspeção. Todos, mesmo se fosse um velhinho de bengala, como disse um funcionário, deveriam mostrar o RG para certificarem de que ele era maior de 18 anos. Só assim poderia ganhar uma pulseira para consumir bebidas alcoólicas. O rock, definitivamente, não é mais o mesmo.

As capas de chuva eram uma incógnita. Os preços dependiam da quantidade de gotas que caiam do céu. Se apenas estivesse nublado, elas custavam R$ 5. Se uma garoa aparecesse, R$ 10. Em caso de temporal, a previsão era de que chegasse a R$ 30.