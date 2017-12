Rolling Stones: ingressos ainda à venda e banda anima os fãs na chegada

Fãs que deixaram para a última hora ainda podem comprar ingressos para o show dos Rolling Stones desta quarta, 24, na bilheteria do Morumbi. O setor Superior 3 (no anel intermediario das arquibancadas ) ainda tem entradas disponíveis. Custam R$ 600. A bilheteria fica na Avenida Giovanni Gonçalves.

Cambistas vendem bilhetes nas imediações. A pista premium sai entre R$ 1 mil e R$ 1,2 mil, e a pista comum a R$600. Não há grandes filas formadas ao redor do estádio.

Os arredores do Morumbi também se tornaram palco para a banda do projeto Chromakey, formada em Porto Alegre. O grupo veio a São Paulo para abrir para os Stones - do lado de fora do Morumbi. Os quatro músicos tocavam um rock n roll psicodélico ao lado da praça Gomes Pedrosa, em frente ao estádio.

"É a primeira vez que tocamos juntos", disse o vocalista de passagem, Fernando Cabelo, que a verdade é de Mogi das Cruzes. Algumas dezenas de curiosos se juntaram pra ver a banda - que não tem ingressos para entrar no estádio.

Os Stones sobem ao palco paulistano às 21h e retornam no sábado, 27, para a segunda e última apresentação na cidade.