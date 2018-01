Rolling Stones incluem dez inéditas em reedição de álbum

Os Rolling Stones, que sempre relutaram em lançar material de arquivo, vão incluir dez canções inéditas na reedição do álbum "Exile on Main Street," disseram representantes da banda britânica na quinta-feira.

O álbum duplo de 1972 é considerado por muitos como uma das principais obras do grupo, com faixas notáveis como "Tumbling Dice" e "Happy."

Ele foi gravado em um sombrio porão de uma mansão francesa, usada no passado pela Gestapo. Naquela época, o guitarrista Keith Richards estava consumido pelo uso da heroína, e o vocalista Mick Jagger estava mais concentrado em seu novo casamento, com Bianca Jagger.

"Exile..." volta às lojas no mundo todo em 17 de maio (exceto nos EUA, um dia depois), por iniciativa da gravadora Universal. Virá vitaminado por novas faixas, com títulos como "Plundered My Soul," "Dancing in the Light," "Following the River" e "Pass The Wine."

Embora os Stones já tenham sido muito pirateados, as quatro inéditas parecem ser desconhecidas dos colecionadores. Versões alternativas das faixas "Soul Survivor" e "Loving Cup" também serão incluídas. Uma divulgadora disse não ter informações sobre as outras canções.

Jagger disse à revista Rolling Stone que ele e Richards "dublaram" a percussão e a guitarra, respectivamente, em algumas das faixas-bônus. Eles supervisionaram o projeto junto com o produtor Don Was, que trabalhou 15 anos com a banda. O vocalista também escreveu uma nova letra para "Following the River".

Jagger relutava em abrir os baús da banda por considerar que o grupo, surgido em 1962, deve ser tratado como um fenômeno contemporâneo, e não de nostalgia.

Colegas como Bob Dylan e David Bowie, e também astros mais recentes, como a banda U2, têm resistido menos à ideia de tirar a poeira das sobras de gravação e de outras raridades.

O relançamento será complementado por um documentário para TV, "Stones in Exile", que apresenta raras imagens e fotos de arquivo, além de entrevistas recentes.

O álbum será vendido em três configurações: na versão original com 18 canções, numa edição com as faixas-bônus, e num pacote que inclui um vinil, um outro documentário de 30 minutos em DVD e um livro.