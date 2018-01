Rolling Stones fazem show surpresa e tocam 'Sticky Fingers' na íntegra

Os Rolling Stones fizeram uma apresentação surpresa em um local relativamente pequeno antes de embarcar em mais uma turnê mundial. A banda tocou no Fonda Theater, em Los Angeles, e tornou a noite ainda mais especial ao executar na íntegra o álbum Sticky Fingers, de 1971. Uma edição de luxo do trabalho clássico da banda chegará ás lojas na primeira semana de junho.

Na plateia estavam os sortudos que conseguiram comprar os ingressos, que custaram cerca de R$15, e celebridades como Bruce Willis, Jack Nicholson e Harry Styles do One Direction. Clássicos como Start Me Up, Brown Sugar e Jumpin' Jack Flash não ficaram de fora do set.

Das dez músicas que compõem Sticky Fingers, três delas não eram ouvidas ao vivo há muito tempo. Sister Morphine e Moonlight Mile foram apresentadas pela última vez na turnê de 1998/1999. Já You Gotta Move não aparecia em um show desde 1976. A performance teve ainda um cover de I Can't Turn You Loose, de Otis Redding. A nova turnê norte-americana dos Rolling Stones terá início neste domingo, 24, em San Diego, na Califórnia.