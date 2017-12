Rolling Stones faz história no Estadio Centenario de Montevidéu

MONTEVIDÉU - A incombustível banda britânica The Rolling Stones fez história na noite de terça-feira, 16, no estádio Centenario de Montevidéu, um lugar já emblemático por si, com sua primeira apresentação no Uruguai, na qual 55 mil fãs puderam cantar em coro as canções mais populares do grupo.

A inconfundível voz de Mick Jagger e seus movimentos sensuais no palco, as guitarras de Ronnie Wood e Keith Richards - que canta um par de músicas em um interlúdio do show - e o hierático baterista Charlie Watts, cativaram um público que estava em seus bolsos desde o primeiro minuto.

Com a única iluminação do imponente cenário disposta sobre o gramado do Centenario, as arquibancadas do estádio se encheram dos brilhantes flashes dos celulares do público, que não queria perder a oportunidade de capturar o início de um momento inédito, iniciado com Start Me Up.

Se as "suas majestades satânicas" sabem de algo é como entreter sua audiência, manejar os ritmos do espetáculo e fazer o que seguem fazendo desde há décadas; tocar seu eletrizante rock and roll sem perder um ápice de energia na apresentação, que deleitou por mais de duas horas os milhares de fãs no estádio.

Out Of Control in Montevideo #StonesUruguay Mick and Keith get Out Of Control, at the Stones' first ever show in Uruguay Publicado por The Rolling Stones em Terça, 16 de fevereiro de 2016

Canções que fazem parte da história da música, como Sympathy for the Devil, Honky Tonk Women e Paint it Black se sucederam em uma plácida e calorosa noite de verão austral na capital uruguaia.

Além da sua música, os Rolling Stones possuem o magnetismo típico das grandes estrelas - o que se percebe ao ver como desfrutam do que fazem apesar do passar dos anos - e o carisma que os fazem ser aclamados por onde passam.

Durante o show, eles fizeram referências ao futebol - um dos temas mais populares do país - e ao ícone da cultura rioplatense Carlos Gardel.

Em um momento, Jagger apareceu com uma camiseta assinada pelo atacante Luis Suárez e agradeceu, em seu particular espanhol, o presente do atleta.

O próximo show da turnê Olé Tour ocorre no Rio, sábado, dia 20.