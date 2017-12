Rolling Stones: fãs discutem após xingamentos direcionados à presidente Dilma

Uma pequena confusão envolvendo um casal de professores da rede pública e outros fãs dos Rolling Stones aconteceu na arquibancada intermediária do Morumbi, pouco mais de uma hora antes do início do show, por motivos políticos.

Um grupo começou a gritar em coro xingamentos direcionados à presidente Dilma Rousseff (ei, Dilma, vai tomar...) quando o casal reagiu e rebateu com agressões verbais aos presentes. Um grupo de seguranças teve que intervir e levou o casal para outro setor.

A confusão chamou atenção de quem estava na pista premium. "Acho que é algum político", chegou a dizer um fã que acompanhava a discussão de longe. A reportagem foi até o local esclarecer o que havia ocorrido, e o grupo de seguranças que separou a briga disse que os envolvidos não chegaram às vias de fato.

