Rolling Stones e YouTube lançam canal de música na Internet

A banda britânica Rolling Stones e o site de vídeos YouTube se aliaram para lançar um novo canal de entretenimento na Internet. De acordo com um comunicado da banda e do selo Universal, os fãs podem mandar perguntas sobre Shine a Light, novo documentário sobre os roqueiros dirigido por Martin Scorsese, ou sobre "qualquer outra questão". Shine a Light estréia no Brasil nesta sexta-feira, 4. "Ao visitar www.youtube.com/livinglegends, os internautas poderão mandar vídeos de si mesmos, com perguntas para Mick Jagger e/ou para Keith Richards", disse o comunicado. "As melhores perguntas vão ser respondidas e estes vídeos dos Rolling Stones estarão exclusivamente na página do YouTube por algumas semanas." Um curto videoclipe de Jagger e Richards promovendo o canal já está na página inicial do YouTube nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O novo canal de música, chamado Living Legends, convidará outros artistas do mundo inteiro para se comunicar com seus fãs por meio do popular site de vídeos. O anúncio de sexta-feira vem logo depois de o MySpace, a maior rede de relacionamentos na Internet, criar um espaço de música em conjunto com grandes gravadoras, desafiando o iTunes, loja de música virtual da Apple. (Reportagem de Mike Collett-White)