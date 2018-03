Rolling Stones e DiCaprio participam de show para vítimas do Sandy em NY

Os Stones, que na semana passada lançaram uma comemoração com cinco shows do seu 50o aniversário, subirão ao palco com os já anunciados Paul McCartney, Bruce Springsteen, Kanye West, Bon Jovi, Billy Joel, The Who e outros no concerto de 12 de dezembro no Madison Square Garden de Nova York.

Outras 18 celebridades, incluindo Billy Crystal, Chelsea Clinton, Quentin Tarantino e Jon Stewart participarão do evento, afirmaram os organizadores em um comunicado.

O concerto, que já está com os ingressos esgotados, deve ser um dos maiores shows beneficentes nos EUA desde o "Concerto pela Cidade de Nova York", em outubro de 2001, organizado por McCartney em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos.

Aquele evento - com mais de 60 músicos, atores e comediantes - homenageou os bombeiros, as equipes de resgate e os policiais e levantou mais de 30 milhões de dólares.

Os organizadores disseram que cerca de dois bilhões de pessoas no mundo todo terão acesso ao evento beneficente "12-12-12" na televisão, rádio, nos cinemas e online. Também será passado em outdoors digitais na Times Square de Nova York, em Paris e Londres.

"'12-12-12' será o maior concerto já feito no Madison Square Garden, com os maiores nomes na música e os maiores apresentadores do mundo", disseram os produtores do evento, o Clear Channel Entertainment, The Weinstein Company e a Madison Square Gardens Company em um comunicado conjunto.

"O importante para nós é que qualquer pessoa no mundo tenha a capacidade de ver o show através de várias plataformas, redes e transmissões simultâneas e que façam doações a essa importante causa".

Mais de 130 pessoas morreram quando o Sandy atingiu a costa leste dos Estados Unidos em outubro. Milhares ficaram desalojadas quando a tempestade destruiu regiões de Nova York, Nova Jersey e Connecticut, provocando cerca de 50 bilhões de dólares em danos.

(Reportagem de Jill Serjeant)