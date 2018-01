Rolling Stones disponibilizam em site vídeos com shows Os Rolling Stones disponibilizam, no site oficial, fotos e vídeos dos shows da turnê européia A Bigger Bang. O público pode conferir, entre outros, o vídeo da coletiva de imprensa realizada antes do início da turnê e o da primeira apresentação da temporada, que aconteceu no estádio San Siro, em Milão, no último dia 11. O vídeo do show em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de fevereiro, pouco após o show da praia de Copacabana, no Rio, no dia 18, também está disponível para os fãs. A banda deixou de lado o show que reuniu mais de um milhão de pessoas em Copacabana: não aparece nem em vídeo nem em álbum de fotos. Em Milão, cerca de 60 mil pessoas assistiram ao show da banda, que contou com a participação de dois convidados especiais no palco: os jogadores de futebol Marco Materazzi e Alessandro Del Piero da seleção italiana, que acaba de conquistar o título de tetracampeã da Copa. No show, que teve duração de duas horas, a banda priorizou os clássicos, cantando poucas músicas do último CD, que dá nome à turnê. Mick Jagger falou da seleção italiana depois de cantar I Can´t Get no Satisfaction. Keith Richards, guitarrista da banda que foi a causa do atraso da turnê - em 26 de abril, ele caiu de um coqueiro na ilhas Fiji e teve que passar por cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Os shows europeus deveriam ter começado em 21 de maio, em Barcelona, na Espanha. Richards não deixou de brincar com o acidente, golpeando, de brincadeira, a própria cabeça. A banda já se apresentou em Viena, na Áustria, e em Munique, na Alemanha. Nesta quarta-feira, os Stones se apresentam, ainda na Alemanha, em Hannover, no dia 21 em Berlim e no dia 23 em Koln. Os músicos se dirigem então para Paris e Amsterdã, com shows nos dias 28 e 31, respectivamente, e depois voltam para o país que acaba de sediar a Copa do Mundo para uma apresentação em Stuttgart. A última parada é em Horsens, na Dinamarca, no dia 3 de setembro.