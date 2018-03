Rolling Stones devem tocar no Brasil em fevereiro de 2016

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas tudo indica que Mick Jagger e companhia estarão em São Paulo nos dias 21 e 23 de fevereiro de 2016, para dois shows no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. A informação é da assessoria de imprensa da AEG, gestora do espaço e que faria a operação do negócio (conciliar com a agenda do clube, fazer os contatos necessários com a Prefeitura, etc), mas não a produção dos shows.

As informações também dão conta de que o grupo se apresentaria no Rio de Janeiro, ainda sem data e local confirmados.

Shows dos Stones na Argentina já haviam sido confirmados pelo jornal portenho Clarín, também para fevereiro de 2016.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A AEG, gestora do estádio do Palmeiras, é ligada à AEG Live, um dos braços da multinacional de mesmo nome. A AEG Live é produtora da turnê Zip Code, em comemoração aos 50 anos de carreira dos Rolling Stones e que terminou recentemente nos EUA.

Os Stones devem voltar ao Brasil 10 anos depois da última visita - o show gratuito na Praia de Copacabana, em fevereiro de 2006, reuniu mais de um milhão de pessoas.