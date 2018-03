Rolling Stones comemoram meio século e sacodem Nova York

Cinquenta anos depois de seus primeiros ensaios em Londres, os Rolling Stones deram o pontapé inicial na parte norte-americana de sua turnê com um show vibrante em Nova York, no sábado, que negou sua idade - rugas e nostalgia à parte.

Mick Jagger sacolejou, rebolou e gritou durante o show de duas horas e meia, parando para rememorar a história da banda e seu primeiro espetáculo em Nova York, no Carnegie Hall, em 1964.

Para uma banda cujos primeiros anos foram pontuados por brigas e atritos ocasionais com a lei, a maior polêmica na véspera do show de sábado foi o preço dos ingressos que chegaram a 800 dólares, ou até dez vezes isso em sites oferecendo ingressos de última hora.

Naquela época, o leite era mais barato e "ingressos para os Rolling Stones eram - bom, deixa pra lá", reconheceu Jagger.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A última grande turnê da banda foi em 2007, e a reunião mais recente quase não aconteceu, em parte por culpa de um desentendimento entre Jagger e o guitarrista Keith Richards graças aos comentários que Richards fez a respeito do vocalista em uma autobiografia de 2010.

Em uma entrevista recente, Richards brincou: "Não podemos nos divorciar, estamos fazendo isso pelas crianças".

Uma homenagem em vídeo iniciou o show de sábado, mostrando celebridades que cobriram a banda de elogios.

"São músicas ótimas pra ouvir fazendo besteira", disse o ator Johnny Depp. "Como são magrelos... me irrita muito, muito mesmo", afirmou a atriz Cate Blanchett.

Os Stones, com 68 anos em média, apresentaram 20 sucessos, começando com "Get Off of My Cloud" e encerrando com "Sympathy for the Devil", incluindo um bis com "You Can't Always Get What You Want", "Jumping Jack Flash" e "(I Can't Get No) Satisfaction".

As mulheres da plateia abriram bem os braços quando Jagger, vestindo uma jaqueta prateada brilhante, passeou pelo palco em forma de ferradura durante "I Wanna Be Your Man", dos Beatles. Em seguida a banda recebeu a cantora de R&B Mary J. Blige para interpretar "Gimme Shelter".

"As pessoas dizem ‘por que vocês continuam fazendo isso?'", disse Jagger ao público. Ele agradeceu aos fãs por comprar discos e "ficarem encantados de forma geral nos últimos 50 anos".

Os Stones deram início ao seu breve jubileu de diamante em Londres e estão programados para tocar duas vezes em Newark, no Estado de Nova Jersey.

Os fãs disseram que pode ser a última chance para os nova-iorquinos verem a banda ao vivo. "É o único show que eu queria ver antes de morrer", declarou Lucy Webley, de 33 anos.