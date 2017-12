Rolling Stones: Chuva encharca e esvazia o show do Ultraje a Rigor

Rio- Depois de um dia quente, com temperatura próxima dos 35° segundo os termômetros da cidade, uma pancada de chuva redentora caiu do céu até poucos instantes antes azul e límpido duas horas antes dos Rolling Stones subirem ao palco do Maracanã, no início da noite deste sábado, 20. No horário marcado, o Ultraje a Rigor enfrentou um palco encharcado e um público diminuto.

Com o temporal, aqueles que compraram ingressos de R$ 900 para ficar na pista premium preferiram correr da água, mesmo protegidos por capas de chuva, nas arquibancadas laterais. Com isso, o enorme espaço dedicado aos mais endinheirados, que representava mais da metade do espaço em frente ao palco até a arquibancada do fundo, ficou vazio. "Essa chuva vai atrapalhar um pouquinho, né?", diz um senhor de cabelo grisalho, acompanhado da família, enquanto ascendia um cigarro de palha, protegido do temporal.

Com força de hits oitentistas e alguma sobrevida na década de 1990, como a já clássica Inútil e a infalível Sexo!! e a divertida Ciúme, Roger Moreira e companhia foram capazes de segurar a atenção dos fãs dos Stones. Aos poucos, a tempestade enfraqueceu e a frente do palco voltou a ser tomada.