Rolling Stones cancelam show em Las Vegas

Os Rolling Stones cancelaram um concerto previsto para hoje na T-Mobile Arena de Las Vegas, EUA, devido a uma laringite do vocalista Mick Jagger, segundo informou o grupo em sua página na web. Num comunicado no portal do conjunto, a banda explicou que os médicos aconselharam Jagger a "descansar a voz". Segundo o texto, o grupo vai oferecer uma nova data para a realização do show, aconselhando as pessoas que compraram ingressos que aguardem antes de pedir o reembolso. O novo concerto está previsto para o próximo dia 22, sábado, no mesmo local, em Las Vegas.

Os Rolling Stones participaram nos EUA do festival Desert Trip, na Califórnia. A banda anunciou no dia 6 que colocará à venda seu novo álbum em dezembro, primeiro disco de estúdio desde 2005, 'Blues & Lonesome'. O disco marca uma nova abordagem do universo do blues pela banda inglesa.

O grupo provocou grande expectativa entre seus fãs ao divulgar anteriormente, em sua conta no Twitter, um enigmático vídeo no qual os quatro integrantes aparecem no estúdio durante a gravação do disco, que chega às lojas no dia 2 de dezembro.