Rolling Stones cancela show por problema de saúde de Mick Jagger

Os Rolling Stones cancelaram um show marcado para 8 de novembro na Austrália, após o cantor Mick Jagger ter sido diagnosticado com uma infecção na garganta. A promotora da turnê emitiu um comunicado em seu site dizendo que Jagger, de 71 anos, estava sob ordens expressas de seu médico para descansar as cordas vocais nos próximos dias para se recuperar para o restante da turnê.

“Os Stones estão incrivelmente desapontados em cancelar o show em Hanging Rock e em decepcionar seus fãs”, disse a banda pelo Twitter na quinta-feira, 6. Também neste ano, a banda foi forçada a cancelar sua turnê australiana após a morte da namorada de Jagger, L'Wren Scott, encontrada em um apartamento em Nova York.

A turnê reagendada The Rolling Stones-14 on Fire começou no sul da Austrália em 25 de outubro, e o concerto cancelado seria a quinta de nove apresentações na Austrália e na Nova Zelândia.

O concerto deveria ser realizado no sábado em Hanging Rock, que fica a 80 quilômetros ao norte de Melbourne, no Estado de Victoria. Quem comprou ingresso terá direito a reembolso. O próximo show dos Stones está marcado para Sidney, em 12 de novembro.