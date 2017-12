Rolling Stones: Mick Jagger manda 'beijinho no ombro' para o público em São Paulo

"18 anos, São Paulo?" Mick Jagger brinca e provoca, no alto do palco montado no gramado do Morumbi, em São Paulo, no início da noite desta quarta-feira, 24. "É incrível pisar no Morumbi pela primeira vez", elogiou o dono do pé mais frio do rock - capaz de causar calafrios aos são-paulinos.

A última passagem do vocalista e a banda Rolling Stones na cidade foi em 1998. Na ocasião, a apresentação foi realizada na pista de atletismo do Ibirapuera.

Como de costume na Olé Tour, os Stones subiram ao palco do Morumbi com os acordes inconfundíveis de Start Me Up, do disco Tattoo You (1981), com chuva.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Discografia dos Rolling Stones, comentada e ranqueada

Às 21h15, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts entraram, logo depois da simples e mágica introdução: "Ladies and gentleman, the Rolling Stones!"

A pista premium - o espaço mais perto do palco cujos ingressos custaram R$900 - estava longe de estar completamente lotada, apesar de não haver mais entradas na bilheteria já há algum tempo. As filas para os bares de cerveja e banheiros estavam grandes em mais de um setor.

+ Críticos de música do 'Estado' escolhem as 15 melhores canções dos Rolling Stones

Logo após os Stones tocarem Beast of Burden pela segunda vez na Olé Tour, Mick Jagger disse em alto e claro português: "Estou tão feliz. Beijinho no ombro!". ele então tocou teclado em Worried About you. Outras expressões em português usadas por Jagger: "E aí, moçada" e "ei, Sampa! ".