"Rolling Stone" brasileira chega às bancas A primeira edição brasileira da revista Rolling Stone chega às bancas nesta quinta-feira. Para a capa de estréia, a celebridade escolhida foi Gisele Bündchen, considerada pela revista como ´a maior popstar brasileira´. Com uma tiragem inicial de 100 mil exemplares, a revista não vai discutir apenas assuntos ligados à música. No primeiro número, discute a nova formação do Congresso e a proximidade entre policiais e facções criminosas, além de entrevistas históricas com Bob Dylan e Jack Nicholson.