Roger Waters se despede dos palcos com 'mini turnê mundial'

O cantor inglês Roger Waters afirmou nesta quinta-feira, 28, que irá se despedir este ano dos palcos com uma "mini turnê mundial" na qual irá tocar na íntegra o disco clássico de sua ex-banda, o grupo de rock Pink Floyd, The Dark Side of The Moon, além de composições próprias. Waters confirmou que já irá se apresentar no próximo mês de maio em Londres e Liverpool. Os shows irão continuar no final de abril com apresentações no Festival Coachella, na Califórnia. O porta-voz do cantor confirmou que a "mini turnê mundial" irá incluir shows em Coachella, Denver, Dallas, Houston, Landgraaf, Megaland, Odense, Liverpool e Londres.