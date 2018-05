Roger Waters pode voltar ao Brasil com a turnê The Wall em 2012

O jornal chileno La Tercera anunciou na edição da última quinta-feira que o ex-baixista, vocalista e compositor do Pink Floyd, Roger Waters, pode incluir a América do Sul em sua turnê.

De acordo com a publicação, o músico se apresentaria ainda na Argentina e no próprio Chile. Waters passará os próximos dois meses fazendo shows na Europa, e ao final de julho deve fazer uma pausa na temporada que apresenta na íntegra o disco The Wall (1979), um dos mais vendidos da história.

O cenário utilizados nas performances tem custo estimado em mais US$ 15 milhões, e conta com um muro de 70 metros de largura por 11 de altura no palco. Em entrevista à Associated Press em abril de 2010, Roger Waters deu a entender que The Wall será a última turnê de sua carreira.