Roger Waters é o campeão de bilheterias em shows no 1o semestre

Os shows da turnê The Wall Live, do músico Roger Waters, ex-Pink Floyd, faturaram 158,1 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo no primeiro semestre deste ano, superando as apresentações de Bruce Springsteen e Madonna, eternos líderes desse ranking.

Waters, que gravou com sua antiga banda do clássico disco The Wall, na década de 1970, atraiu mais de 1,4 milhão de pessoas aos seus shows neste ano, segundo a revista Pollstar, que monitora essas cifras.

A turnê Wrecking Ball, de Springsteen, que começou em março, ficou num distante segundo lugar, com 79,9 milhões de dólares em ingressos vendidos.

Lady Gaga, Coldplay, Madonna e Paul McCartney também estão subindo aos palcos neste ano, contribuindo para uma alta de 1,2 por cento nas vendas de ingressos para os cem maiores shows realizados nos EUA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Somados, esses espetáculos venderam 18,6 milhões de ingressos, num valor de 1,1 bilhão de dólares.

Refletindo a crise econômica nos EUA, o preço médio dos ingressos caiu de 67,02 para 60,68 dólares, menor valor desde 2007.

O espetáculo mais rentável nos EUA foi o musical Michael Jackson: The Immortal, do Cirque du Soleil, que faturou 78,5 milhões de dólares. Waters ficou em segundo nesse mercado, com 61,9 milhões.

A Pollstar disse que Springsteen tem tudo para fechar o ano na liderança mundial do seu ranking, pois a turnê The Wall Live já está para terminar, enquanto a Wrecking Ball vai se prolongar.

Madonna corre por fora, pois ainda não levou sua atual turnê à América do Norte.