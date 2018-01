Roger Waters, Aerosmith, Evanescence: shows confirmados Tudo bem, o Coldplay vai ser para poucos, mas os fãs de rock mais pesado e/ou antigo têm outras boas opções neste semestre. A Cie Brasil acaba de confirmar seu calendário de atrações internacional e a principal delas é Roger Waters, ex-líder do Pink Floyd, que toca na Praça da Apoteose, no Rio, dia 23 de março, e no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 24. Quem viu Waters da outra vez no Estádio do Pacaembu, em 2002, sabe que não dá para perder. Se o outro já foi inesquecível (não só, mas principalmente pela qualidade impecável do sistema de som) e trazia alguns hits do Pink Floyd, este promete ser ainda mais histórico. Simplesmente porque Waters vai reproduzir no palco o antológico álbum The Dark Side of the Moon (1974). Vale lembrar que ele é autor de alguns dos maiores hits do Floyd - In the Flesh, Mother, Money, Comfortably Numb e Wish You Were Here incluídos. No mesmo Estádio do Morumbi, o Aerosmith toca pela segunda vez no País no dia 13 de abril. Quem abre para eles é o Velvet Revolver, promissora banda de hard-rock formada por ex-integrantes do Guns N? Roses, entre eles o bom guitarrista Slash. Para os adolescentes, a boa novidade é a estréia do Evanescence, liderado pela cantora Amy Lee. Como o Coldplay, a banda passa pelo Chile e pela Argentina, mas privilegia outras cidades além de São Paulo, na passagem pelo Brasil. A turnê nacional começa no dia 17 de abril em Porto Alegre (Gigantinho); chega dia 19 a Curitiba (Pedreira Paulo Leminski); segue dia 21 para São Paulo (Parque Antártica); e termina dia 22 no Rio de Janeiro (Apoteose). Os ingressos para os shows de Roger Waters estão à venda desde quarta-feira. Para o show de São Paulo os preços são: cadeiras de gramado, R$ 500 (setor VIP Premium), R$ 450 (Setor VIP 1, 2, azul central), R$ 400 (setor azul lateral, verde central), R$ 350 (setor verde lateral), R$ 300 (setor vermelho), R$ 250 (setor 4), R$ 220 (setor 5), R$ 200 (setor 6) e R$ 180 (setor 7); cadeiras superiores, R$ 200; cadeiras inferiores, R$ 160; arquibancada, R$ 140. No Rio, o preço único para a pista é de R$ 140. Além da Ticketmaster (tel. 0300-7896846) e das lojas da Fnac em Brasília (Park Shopping) e Curitiba (Park Shopping Barigüi), os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes postos de venda: Rio - (diariamente, das 10h às 18h, somente após o Carnaval), Claro Hall, Fnac Barra Shopping, Modern Sound, Saraiva Mega Store (Norte Shopping) e postos Ipiranga CW332 (Botafogo), Jockey Rio (Gávea) e Sol da Lagoa (Lagoa) São Paulo - Citibank Hall, Teatro Abril, Fnac Pinheiros, Paulista, Morumbi e Campinas, Cia Athletica de Campinas, Saraiva Mega Store (shopping Morumbi), Loja AM/PM do posto Ipiranga Gravatinha (Santo André) e Livraria Siciliano (R. Cardoso de Melo, 630).